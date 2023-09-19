Hafize Hanım’ın halka sadakat borcu var

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Başkan Gaye Erkan’ın kendisini atayan siyasetçiye değil, halka sadakat borcu olduğunu belirtti. Yılmaz, “Faiz artışlarının Tayyip Bey’in bilgisi dahilinde olup olmadığı çok önemli” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığında geçen ilk 100 gününü değerlendirdi. Yılmaz, en son 750 baz puanlık faiz artış kararının kendisi dahil herkes için büyük sürpriz olduğunu belirtirken bundan sonra atılacak adımların çok daha önemli olduğunu, icraatları görebilmek için Başkan Erkan'a bir süre kredi

vermek gerektiğini söyledi.

‘SADAKAT BORCU VAR'

Merkez Bankası başkanları için bağımsızlığın ve sadakatin çok önemli olduğunu, göreve atanan her başkanın sadakat borcuyla işe başladığını ifade eden Yılmaz, “Merkez Bankası başkanlarının devlete ve millete sadakat borcu vardır. Gaye Hanım'ı bu göreve siyasetçi atadı. Ancak kendisinin hiçbir siyasetçiye sadakat borcu yok. Borç devlete ve milletedir. Siyasetçilere en fazla teşekkür borcu olabilir, o borç da muhtemelen ödenmiştir” diye konuştu.

Erkan'ın başkan yardımcılarını değiştirene kadar pek bir şey yapamadığını söyleyen Yılmaz, değişimden sonra olumlu adımlar geldiğini belirterek, büyük sürprizin 750 baz puanlık faiz artışıyla yapıldığını vurguladı. Yılmaz, “Açıkçası Gaye Hanım ve ekibi ben dahil herkesi şaşırttı. Bir gün önce faiz tahminimi soranlara, ‘en fazla yüzde 20 olur, daha fazla da olmaz' demiştim. Yanıldım, 25 oldu. Ancak bu sürpriz Tayyip Bey'e rağmen mi, yoksa onun bilgisi dahilinde mi oldu, önemli olan bu. Bu sorunun yanıtını ilerleyen günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

TCMB 2 basamak kaybetti

Belediye seçimlerinin önemine de değinen Yılmaz, “Belediye başkanı olsam yapacağım ilk iş kaldırım mühendisi istihdam etmek olurdu” açıklamasını yaptı. Londra'da öğrenciliği döneminde oturduğu binanın kot seviyesinin inşa edildiği 1939 yılından bu yana hiç değişmediğini öğrendiğini belirten Yılmaz, “Bizde ise bozulan kaldırımlar ve yolların üzerine sürekli yeni yol ve kaldırım yapılıyor, kot sürekli yükseliyor. Bu yüzden Atatürk'ün hizmete açtığı Ulus'taki Ankara Palas'ın merdivenlerinden 3 basamak kayboldu. Merkez Bankası da

2 merdiven basamağını kaybetti” dedi.

‘Kaf Dağı'nın ardında olsa da fark etmez'

Yılmaz, Erkan'ın parlak bir CV'ye sahip olduğunu, ancak başarı için bunun tek başına yetmediğini söyledi. Siyasetle ilişkilerin kritik önem taşıdığını belirten Yılmaz, “Başkan, Cumhurbaşkanı ile yakın odalarda çalışsa bile yeri geldiğinde hayır demeyi biliyorsa, makam odasının nerede olduğunun bir önemi yoktur. Ama hayır demesini bilmiyorsa, her talimatı yerine getiriyorsa, oturduğu yer Kaf Dağı'nın ardında bile olsa fark etmez” diye konuştu.