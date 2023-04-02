HAK-İŞ: Taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunları bir an önce çözülmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İşçilere, iş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarında iyileştirme talep ederek, “İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı.” dedi.

Arslan, bir yandan kadro düzenlemesinden yararlanamayan taşeron işçilerin haklarının verilmesi gerektiğini belirtirken diğer yandan taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

“696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere, iş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KAYBI ENGELLENMELİ

Geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrolarına geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, ilave tediye konusunda şu talepte bulundu:

“6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyelerin, mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmemekte. Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 6772 sayılı kanun gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.”

Arslan, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin uygulanmasını isteyerek, belediye çalışanlarına enflasyon ve ilave zamların uygulanması talebinde bulundu. (AA)

İlginizi Çekebilir Nebati'den bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme

İlginizi Çekebilir İstanbul'da mart ayı zam şampiyonu soğan oldu