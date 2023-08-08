Hak-İş’ten zam açıklaması

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirlilerden zenginlere doğru büyük bir sermaye transferi yaşandığını, enflasyon yüzünden işçinin mecali kalmadığını söyledi. Arslan, son 30 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun yaşandığını, işçinin masada kazandığı zamların elinden geri alındığını belirtti.

Erdoğan SÜZER

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Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı KKTC'nin Gazimoğusa kentinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hizmet-İş ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, tarihi direnişin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 49'uncu yıl kutlamaları kapsamında yavru vatana destek vermek için toplantıyı KKTC'de yaptıklarını söyledi. Tatilini yurt dışında geçirmek isteyen bütün vatandaşlara da KKTC'yi öneren Arslan, KKTC'nin uluslararası düzeyde tanınması için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

ZAMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında zamlara dikkat çeken Arslan, temmuzda enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdığını belirtirken, “Enflasyon ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azaltır, sermayenin payını yükselttir. Enflasyon yoksultan zengine doğru gelir transferi yapar. Temmuz zammı aldığımız zammı aldı götürdü” dedi.

“İŞÇİ ÇARESİZ KALDI”

Asgari ücret ve yakınında maaş alan milyonlarca işçinin zamlar karşısında daha da çaresiz kaldığını belirten Arslan, Özellikle İstanbul'da geçim savaşı veren işçilere dikkat çekerek, “İstanbul ilçe belediyelerinde 32 bin üyemizden 30 binden fazlası belediye şirketlerinde asgari ücretle çalışıyor. Bu işçilerin büyük bölümü ikinci bir işte çalışıyor. Yarıya yakını kirada oturuyor. Ev sahibi olanların yüzde 80'den fazlası babadan kalma eski evlerde, kimisi de kapıcı dairelerinde oturuyor. Bu işçilerin de kamu çerçeve protokolüne dahil edilip maaşlarının yükseltilmesi için büyük uğraş veriyoruz” dedi.

BİN EV İŞÇİSİ SENDİKALI OLDU

Başkan Arslan, son dönemde yaptıkları çalışmalarla binin üzerinde ev işçisi kadını sendika üyesi yaptıklarını söyledi. Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamında olmadığına dikkat çeken Arslan, kapıcılarda olduğu gibi ev işçilerini de kanun kapsamına aldırmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

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