Hakan Atilla: Pasaportuma el kondu, karakola götürülüyorum

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, havalimanında pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu.

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, bugün instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

Atilla, sebebin belli olmadığını belirtti.

Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

HAVALİMANINDA KAHRAMAN GİBİ KARŞILANMIŞTI

Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alınmış, yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edilen Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmiş ve 21 Ekim 2019'da da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında kahraman gibi karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.

Ancak Mart 2021'de Atilla, Borsa İstanbul'daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Reza Zarrab davasında gizli dosya sayısı 50'yi aştı

İlginizi Çekebilir 'Uzaklaşma zamanım geldi' diyen Reza Zarrab çiftliğini devretti