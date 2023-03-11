Haksız fiyat artışı yapan 1561 firmaya 59,4 milyon TL ceza

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı 2020'de oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 1561 firmaya ceza uyguladı.

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar, temel gıda maddeleri başta olmak üzere, birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 1561 firmaya 59 milyon 432 bin 375 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurulca, geçen yıl fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 14 bin 860 liradan 148 bin 607 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara da 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası uygulandı.

ARZ TALEP DENGESİYLE UYUŞMAYAN ZAMLARIN TESPİTİ

Fahiş fiyat artışları ile ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler nedeniyle 81 il valiliğine (ticaret il müdürlüklerine) haksız fiyat denetimlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi. Bu kapsamda, marketler ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik denetimler yürütüldü.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihlerinde ticaret il müdürlüklerince 46 bin 712 firma ve 274 bin 353 ürün denetlendi.

Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edildi, denetlenen firmaların savunmaları alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler istendi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler, değerlendirilmek üzere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunuldu.

OTOMOBİL BAYİSİ DENETİMLERİ

Öte yandan, sıfır kilometre araç fiyatlarının düşürülmesi için ÖTV matrahında değişiklik yapan 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında, Bakanlığa ulaşan şikayet başvurularına istinaden müfettişlerce denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, 2022 yılında, 14 otomotiv bayisine stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liradan toplam 7 milyon 637 bin 700 lira idari para cezası verildi. (AA)

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