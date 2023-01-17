Halkbank için kritik gün

Halkbank'ın ABD'deki davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye alan yüksek mahkeme, bugün avukatları dinleyecek. Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa dava düşecek.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD’deki Halkbank davasında bugün kritik karar bekleniyor.

2016 yılında New York Federal Mahkemesi'nde başlayan Rıza Sarraf davasına 2019 yılında sanık olarak eklenen Halkbank için bugün ABD'de temyiz duruşması görülecek.

Halkbank, Türkiye'ye ait kamu kuruluşu olduğu için Egemen Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası'na göre ABD'de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağı iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek mahkeme de Halkbank’ın başvurusunu değerlendirmeye alarak bir oturumla avukatları dinlemeyi kabul etmişti.

Washington’daki yüksek mahkeme Halkbank’ı haklı bulursa dava düşecek ancak tersi durumda New York’ta duruşmalar başlayacak.

İRAN DAVASI

Halkbank hakkında ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak, kara para aklamak suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı başsavcılık bürosu şimdiye kadar yazılı yöntemle mahkemeye sundukları savunma ve iddialarını bugün yapılacak duruşmada sözlü olarak mahkeme heyetine anlatacak.

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

KARAR BEKLENİYOR

Halkbank'ın savunma avukatları ve savcılık, en fazla 30 dakikada iddia ve savunmalarını sunduktan sonra, mahkeme heyetinin sorularını da yanıtlayacak. Kararın ne zaman açıklanacağı konusunda ise yetki tamamen yüksek mahkemeye ait.

Bazı hukukçular gerekçeli kararın birkaç ay içinde açıklanabileceğini belirtse de bazı hukukçulara göre açıklama 2023 yılı sonuna sarkabilir.

Uzmanlar Halkbank'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunun açılmasındaki en önemli nedenin şimdiye kadar yasayla ilgili farklı temyiz mahkemelerinde alınan farklı kararlar için bir emsal oluşmasını sağlamak olduğunu da belirtiyor.