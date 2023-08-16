Halkın beli büküldü: Böyle adaletsiz bir terzi olmaz

Enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı şehir merkezinde de kırsalda da vatandaşı derinden etkiliyor. Kahvelerde emekli, emekçi ve çiftçiler de geçim sıkıntısından dert yandı.

Kemal ATLAN

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KDV oranlarındaki artışın yanı sıra akaryakıta art arda yapılan zamlar tüm kesimleri derinden etkilerken, küçük esnaf artan maaliyetler nedeniyle satış yapamamaktan, emekli aldığı maaşla geçinemekten, çiftçi hasat ettiği ürünü hak ettiği fiyatlara satamamaktan dertli.

VATANDAŞIN SIKINTI VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Emek Mahallesi ve Beylikova ilçe pazarında kahvelerde vatandaşlarla buluştu.

Çakırözer ve partililer ilçe pazarı ve kahvelerde emekli, esnaf ve çiftçilerle sohbet etti, sıkıntı ve talepleri dinledi.

“ADALETSİZ TERZİ OLMAZ”

Eskişehir'de AKP iktidarının en çok oy aldığı mahallelerden Emek Mahallesi'nde de esnaf kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer'e zamlar ve artan maaliyetlerden sitem etti.

Akaryakıta yapılan zamlar ve KDV oranlarındaki artışın kendi işini de etkilediğini belirten bir anahtarcı esnafı, “Bir kapı açmaya 150 liraya gidiyorduk, artık 200, 250 liraya açmak zorunda kalıyoruz. KDV'ye, akaryakıta gelen zam böyle etkiliyor. Bir hafta önce 80 liraya aldığımız bir kumanda bir hafta sonra 150 lira oluyor. Toptancıya soruyoruz ‘dolar yükseldi’ diyor. Ben de karşıya yansıtmak zorunda kalıyorum. Sıkıntı varsa, hep birlikte aşalım ama böyle adaletsiz bir terzi olmaz. Lafa gelince Adalet ve Kalkınma Partisi iyi, güzel ama nerede bunun adaleti? Ben size vatandaşın söylediğini söylüyorum” diye konuştu.

“PAHALILIKTAN TRAŞA GİDEMİYORUZ”

Pahalılıktan berberler ve müşterileri de şikayetçi oldu. Çakırözer'in ziyaret ettiği erkek kuaförü daha önce 80 lira olan saç ve sakal tıraşının 150 liraya çıktığını dile getirirken müşterisi de “Eskiden 15 günde, ayda bir geliyorsak artık bir buçuk, iki ayda kuaföre geliyoruz. Saçımızı, sakalımızı bile kestiremiyoruz” diye dert yandı.

“KENDİMİZDEN FEDAKARLIK GÖSTERİYORUZ!”

İşlerin durgunluğundan dert yanan mahalle kasabı da, “Artık eti bulmak da müşteriyi bulmak da kolay değil. Vatandaş artık küstü. Biz burada yüzde 25, yüzde 30 zammı uygulasak hiç satamayacağız. Biz kendimizden fedakarlık gösteriyoruz, rakamları biraz daha düşürüyoruz” dedi.

“DAR GELİRLİDE PARA KALMADI”

Mahallede uzun yıllar esnaflık yapan pideci de, “Biz zaten orta tabaka ile üst tabakaya ulaşamıyoruz. Dar gelirli alt tabakada para olursa benim işim oluyor, onun da artık alım gücü kalmadı. Onlarda para yoksa ben de sıkıntıdayım. Lahmacun 20 liraydı 30 lira yaptım. Daha fazla artıramıyorum” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

İlçe kahvelerinde emekliler, esnaf ve çiftçileri dinleyen Çakırözer şunları söyledi:

*Her şeye zam üstüne zam yaptılar ama emekliyi unuttular. Emekliler, 11 bin 500 lirayı aşan açlık sınırının altında kalan maaşlarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Nereye gitsek maaşlardan, geçim sıkıntısından, zamlardan dert yanıyor.

*2002 yılında 257 lira olan emekli maaşıyla 15 gram altın alabilen emeklimiz şimdi 7 bin 500 lira ile anca 4,5 gram altın alabiliyor. Emeklinin alım gücünün ve maaşlarının acilen yükseltilmesi gerekiyor. Burada çoğunluk emekli. Emekliyi rezil ettiler.

*İnsanlar 7 bin 500 lira ile kirasını mı ödeyecek, evini mi geçindirecek, alışverişini mi yapacak. Esnafa verecek parası kalmıyor. Eskişehir'de merkezde de kırsalda da vatandaşımızın tek gündemi var o da geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Pazarda vatandaş artık sebzeyi gramla, meyveyi taneyle alabiliyor.

*Pazarcılar iş yapamıyor. Domatesin kilosu 20, 25 liraları geçti, salata yapacağı bir kıvırcık 20 lira. Önceden 1 liraya satılan maydanoz, roka 5 lira, 7 lira. Meyvelerin yanına yaklaşamayan çoğu vatandaş alabilirse taneyle meyve alıp evine götürüyor.

*Zam yağmuru ve vergi artışı ile vatandaşın sırtına yüklediler. Motorin fiyatları 3 ayda yüzde 106 zamlandı. Saraydakiler ballı maaşlarıyla güllük gülistanlık yaşarken, ekonomideki yanlış yönetimin sıkıntısını çarşıda, pazarda vatandaşımız çekiyor.

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