Halkın canına tak etti: Öldük öldük!

TÜRK-İŞ’in hesabına göre temmuzda aylık gıda enflasyonu yüzde 12,38 oldu. Pazara inen halk bunu iliklerine kadar hissediyor. Taneyle alışveriş yapan vatandaşlar hayat pahalılığında isyan etti.

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TÜRK-İŞ, temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırını ise 37 bin 974 TL olarak açıkladı. TÜRK-İŞ'in hesabına göre temmuzda aylık gıda enflasyonu yüzde 12,38 oldu.

“YETİREMİYORUZ, PARA YETMİYOR”

Eskişehir'de kurulan semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden yakındı. Pahalılık nedeniyle alışverişten kıstığını anlatan Arife Çelik, “Daha yeni geldim pazara. Pazarcıya da zor, bize de zor. Alıyoruz, kısıtlıyoruz. İki kilo alacaksam bir kilo alıyorum. Yetiremiyoruz. Para yetmiyor. Eşim emekli, emekli maaşıyla geçinmek zor. Yetmiyor” dedi.

Mehmet Özdere ise “Pazar el yakıyor. Yanına varılmıyor. Mazot olmuş 36-37 lira. Buğday 4 lira. Çiftçi ne yapsın? Yarımşar kilo aldım pazarda. Öldük öldük. Her şeyden kısıyoruz. Boğazdan kısıyoruz” diye konuştu.

“BİR TANE YEMEKLİK ALIYORUZ”

Pazardan sadece bir tane yemeklik alabildiklerini söyleyen Mehmet Emin Mercan, “Fiyatlar pahalı. Bamya 60 lira, kavun 60 lira. Ucuz olmasını istiyoruz. Alışverişi azaltıyoruz. Her şeyi alamıyoruz. 200-250 lira. Bir tane yemeklik alıyoruz. Hepsinden alamıyoruz” dedi.

Pazardan yarımşar kilo ürün alabildiklerini belirten Münire Mercan da “250 lira kesinlikle yetmiyor. Önceden birer kilo alıyorduk, şimdi yarımşar kilo alıyoruz. Meyve alamıyoruz zaten. Sadece karpuz aldık. İncir 60 lira. Mümkün değil almamız” diye konuştu.

“VATANDAŞ SORUYOR, ANINDA GERİ GİDİYOR”

İşlerinin geçen yıla oranla düştüğünü anlatan pazarcı İbrahim Koca, patatesin geçen yıl 7,5 lira olduğunu, bu sene ise 15 liraya kadar çıktığını söyledi.

Koca, “İşler güzel. Biraz sıkıntı var ama inşallah çözülecek. Satışta sıkıntı var. Geçen yıllara göre az satışlar. Satışlar yarı yarıya düştü. Çiftçinin kazancı yok. Kazancımız umduğumuz gibi değil. Vatandaş soruyor, anında geri gidiyor pahalılıktan dolayı. Bir kilo alıyorlar, yarım kilo alıyorlar. En fazla alsa alsa üç kilo alıyor. Patates geçen sene 7,5 liraydı, bu sene 15 lira; yüzde 100 arttı. Mazotu, maliyeti derken yansıyor” dedi. (ANKA)

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