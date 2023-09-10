Hamsi bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü

Rize'de av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi bollaştı. Geçen hafta 100 liradan satılan hamsi, 50 liraya kadar düştü.

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Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Balıkçılar, ağlarını denize atmaya başladı. Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda sargan takıldı. Karadeniz’de avlanan balıkçılar, yılın ilk hamsilerini de yakaladı.

Balıkçı Yaşar Karasüleyman, deniz suyunun biraz soğuması gerektiğini belirterek, “Bu sene hamsi bol olacak. Kilosunu 20 liradan satacağız” dedi.

Balık almak için gelen Musa Ökten, “Tezgahlarda bu sene biraz bolluk var gibi. Fiyatlarda uygun. Bu sene hamsiden beklentimiz fazla. Hamsi fazla olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Murat Temiz de “Kış aylarında bu kadar iyi hamsi görmedim. Böyle giderse kışın daha iyi olabilir. Arkadaşlarla biraz konuştuğumuzda palamudun bu sene olmadığını, hamsinin çok olacağını söylediler. Evde palamut ve hamsi yiyoruz. O gün hangisi taze ise onu tüketiyoruz” dedi.

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