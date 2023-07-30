Harcama çılgınlığı duruldu, lüks sektörü yavaşladı

Pandemi sonrası yaşanan harcama çılgınlığının ekonomik zayıflık nedeniyle duraksaması lüks sektörünü vurdu. Lüks sektörü, tüketicilerin daha seçici davranmasıyla toparlanma döneminin sonuna geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi sonrası yaşanan harcama çılgınlığının ardından lüks tüketim yavaşladı.

Tekneler, uçaklar, mücevherler ve diğer lüks ürünlere yapılan harcamalar azaldı ve pandemi öncesi seviyelere geriledi.

Birkaç yıldır Çin ve ABD tarafından yönlendirilen lüks sektörü, Çinli ve ABD’li tüketicilerin alışverişlerinde daha seçici hale gelmesiyle pandemi sonrası yaşanan patlamanın sonuna hazırlanıyor.

LÜKS TÜKETİM YAVAŞLADI

Dünya’nın en büyük lüks ürün grubu şirketi LVHM’nin finans müdürü Jean-Jacques Guiony, küresel bazda lüks tüketim harcamalarının 2021 ve 2022’deki gibi yüksek olmadığını belirtti.

Guiony, ABD’de de lüks tüketimin eskisi kadar yüksek olmadığını söyledi.

ING’nin baş uluslararası ekonomisti James Knightley ise özellikle kredi kartı borçlanma oranlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasıyla birlikte “ekonomik gerçeklerin” ortaya çıktığını söyledi. Knightley “İnsanlar hala lükse daha normal bir oranda harcama yapıyor” dedi.

Danışmanlık şirketi Bain ve İtalyan endüstri grubu Altagamma’ya göre, lüks endüstrisinin büyümesi 2022’de yaklaşık beşte bir arttı ve 345 milyar Euro’ya ulaşarak rekor kırdı.,

Bu sektörün 2030 yılına kadar hacmini iki katından fazla artırması bekleniyor. Ancak 2023 için yıllık büyümenin yüzde 5 ila 12 arasında çok daha düşük olması bekleniyor.

HİSSELER SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan lüks sektörüne yapılan harcamaların düşmesiyle yatırımcılar da son kazanç setine sert tepki gösterdi.

Son çeyrekte ABD satışlarının cansız olduğunu bildirdikten sonra Richemont hisseleri geçen hafta yüzde 9 değer kaybetti. Richemont, sektördeki diğer isimleri de kendisiyle birlikte aşağı çekti.

Sektör lideri LVMH, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 17 artırarak 42,2 milyar Euro’ya çıkardı. Ancak yatırımcılar ikinci çeyrekte ABD’de yüzde 1’lik bir daralma karşısında tereddüt ederek, bu yıl sonuçlarını açıkladıktan sonra hisseleri yaklaşık yüzde 4 oranında düşürdü.

GUCCİ SATIŞLARI DARALDI

Saint Laurent, Gucci ve Bottega Veneta gibi markaların sahibi olan Kering, İtalyan moda evi Valentino’nun yüzde 30 hissesini alma anlaşması ve Gucci’deki liderlik değişikliği de dahil olmak üzere bazı anlaşmaların servetini canlandırmasına yardımcı olacağını umuyor.

Kering’in ilk yarı satışları yalnızca yüzde 2 artarak 10.1 milyar Euro’ya ulaşırken, grup gelirinin yarısını oluşturan Gucci’deki satışlar daraldı.

İlginizi Çekebilir Türk-İş Başkanı Atalay: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı

İlginizi Çekebilir Tofaş ve Stellantis Otomotiv devir sözleşmesi için imzaları attı

İlginizi Çekebilir Wagner isyanı ülkeyi karıştırdı, Ruslar kriptoya akın etti