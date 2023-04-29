Hastane inşaatları kara delik oldu

Son yıllarda yapımına başlanan hastaneler için sürekli yeni ikmal (tamamlama) ihaleleri yapıldı, hastanelerin astarı yüzünden pahalıya geldi. Hastane inşaatları için öngörülen maliyet 3’e, 5’e hatta 8’e katlandı.

Deniz AYHAN

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İktidar ekonomik kriz olmadığını iddia ederken, enflasyondaki ve döviz kurlarındaki artış ile öngörüsüzlük hastane inşaatlarını da vurdu. Son yıllarda yapımına başlanan hastaneler için sürekli yeni ikmal (tamamlama) ihaleleri yapıldı, hastanelerin astarı yüzünden pahalıya geldi. Hastane inşaatları için öngörülen maliyet 3'e, 5'e hatta 8'e katlandı. Antalya Aksu 300 yataklı devlet hastanesinin yapımı için 156 milyon 566 bin TL, hastaneyi tamamlamak içinse

1 milyar 171 milyon TL ödendi, maliyet 8.5'e çıktı.

MALİYETLER KATLANDI

Batman 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı için 470 milyon TL ödenirken, hastaneyi tamamlamak içinse devletin kasasından çıkan para 1.2 milyar TL'ye dayandı. Sağlık Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2021'de yapım ihalesini 158.8 milyon TL bedelle imzaladığı Antalya Alanya'daki 200 yataklı devlet hastanesi, bir türlü tamamlanamayınca 6 Nisan 2023'te tekrar ihaleye çıkıldı. Aynı hastanenin ikmal ihalesi için bu kez 739.4 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. Hastanenin toplam maliyeti 898.2 milyon TL'ye çıktı. Hastane ilk tahmin edilen maliyetinin 5.6 katına mal olmuş oldu.

5.5 katı maliyet

Kocaeli Gölcük'te 250 yataklı hastane için 2016'da 71.2 milyon TL ödendi, ikmal için ise 328 milyon TL ödenince maliyet 399 milyon TL'yi aştı. Kocaeli Çayırova'daki hastanenin ihalesinde 2021'de 148.7 milyon TL'ye imza atıldı ancak maliyet 5.5 katına çıkarak 812.7 milyon TL'ye fırladı.