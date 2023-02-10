Hatay il merkezi ve Kırıkhan’a doğalgaz verilmeye başlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini duyurdu.

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BOTAŞ’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmiştir. Konutlara doğalgaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak.” ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ dün Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı’ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğalgaz verildiğini duyurmuştu.