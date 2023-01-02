Hayat pahalılığı ve zamlarla yeni yıla girdik

2023 yılının ilk günlerinde de iğneden ipliğe zamlar devam ediyor. Enflasyonun yüzde 85’i geçtiği 2022, vatandaşlar açısından yoksullaşmanın yılı oldu. Yeni yılda da zamların sürmesi, vatandaşları kara kara ne yapacağını düşündürüyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yeni yıla vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile giriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ocak'ın ilk dakikalarında sosyal medya hesabından 2022'de yapılan yatırımları paylaşsa da vatandaşlar için 2022 çok zor geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında yüzde 85.51 ile son 24 yılın rekor seviyesine ulaşan enflasyon, baz etkisi ile gerilese de halkın gerçek enflasyonu çok daha yüksek oldu.

ÇALIŞAN DÜŞÜK ZAM ALDI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aynı ayda enflasyon yüzde 185.34 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki baz etkisi kaynaklı düşüşle de birlikte TÜİK enflasyonunun yıllık yüzde 65-70 aralığında olması bekleniyor. Bütün yıl yüzde 100'ün üzerinde enflasyona maruz kalan işçiler, memurlar ve emekliler, düşük gösterilen enflasyon nedeniyle daha düşük oranda zam alarak büyük kayıp yaşayacaklar. Dolar kuru 3 Ocak 2022'de 13.4 TL iken, tam bir yıl sonra bu rakam 18.7 TL'ye çıktı. Euro 15.2 TL'den 20 TL'ye çıktı.

HARÇLAR KATLANDI

İstanbul'da 1 litre motorinin fiyatı 1 Ocak 2022'de 12.78 TL'den satılıyordu. Motorinin fiyatı 1 Ocak 2023'te yüzde 73 artışla 22.07 TL oldu. Bir litre benzinin fiyatı da aynı dönemde 12.91 TL'den yüzde 51 artışla 19.47 TL'ye çıktı. Yıl içinde akaryakıt fiyatları uzun süre 30 TL seviyeleri civarında olduğu için enflasyonun artışında önemli rol oynadı. Yeni yılda araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı kadar, yüzde 122 artarak 507 TL'den 1.130 TL'ye çıkarıldı. Pasaport harçları 3 yıldan fazla süreliler için bin 478 liradan 3 bin 295 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise “A sınıfı” için 370 liradan 826 lira, “B sınıfı” için bin 116 liradan 2 bin 490 liraya ulaştı.

Maaşlar açlık sınırının altında kaldı

2022'nin aralık ayında açlık sınırı 8 bin 130 lira olurken yoksulluk sınırı da 26 bin 481 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 630 lira aşarken 2023 yılı asgari ücretinin de 320 lira üstünde kalabildi. Başta gıda fiyatlarındaki artış olmak üzere enflasyondaki yükselişle birlikte, 8.506 TL'lik yeni asgari ücretin birkaç ay içinde açlık sınırının altında kalacağı ifade ediliyor. Emeklilerin çoğunun aldığı 3 bin 500 TL'lik maaş da, açlık sınırının kat be kat altında yer aldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, yüzde 99 gıda enflasyonu ile Türkiye açık ara lider oldu.

Trafik cezaları katlandı

Yeni yılda trafik cezaları yüzde 122 artırıldı. Park ihlali cezası 436 TL'ye, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 953 TL'ye çıkarıldı. Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de artışlar yüzde 61.5 olarak belirlendi.