Hazine binası için iki kritik rapor ve iddia

Hazine binasıyla ilgili ODTÜ ve Çevre Bakanlığının iki ayrı rapor hazırladığı belirtilirken, binanın yıkılıp arsasının rant amaçlı olarak kullanılmasından endişe ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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Deprem riski taşıdığı için boşaltılacağı söylenen Hazine ve Maliye Bakanlığının gökdelen binası için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iki ayrı rapor hazırladığı öğrenildi.

ODTÜ'nün hazırladığı raporda binanın yıkılmasına gerek olmadan güçlendirme yöntemiyle depreme dayanıklı hale gelebileceği bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor. Deprem riski bahane edilerek binanın yıkılıp 55 bin m2'lik çok kıymetli arsasının imar değişikliğiyle ranta açılmasından endişe ediliyor.

Binanın boşaltılması halinde Bakanlığın mahkemelik olan TOGO kulelerine ya da Ankara'da yapılıp boş bekleyen gökdelenlerden birine kiracı olarak taşınmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

CİHAZDAN UYARI SESİ GELMİŞ

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı binasıyla ilgili ‘depreme dayanıksız yapı' iddiaları bilimsel raporlarla netleştirilmeye çalışılıyor. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makam odasının da bulunduğu gökdelenin depreme dayanıksız olduğu, bu nedenle personele sözlü olarak odalarını boşaltıp eşyalarını toplamaları talimatı verildiği ifade edilmişti. Binanın riskli olduğuna ilişkin kuşkuların, kolonlara yerleştirilen cihazlardan gelen uyarı sinyalleri üzerine oluştuğu, bunun da büyük kaygılara yol açtığı öğrenildi.

İKİ RAPOR HAZIRLANDI

Cihazlardan gelen uyarı sinyalleri üzerine harekete geçildiği ve binada inceleme yapması için ODTÜ'den yardım istendiği aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da bilgi verildiği belirtilirken, hem üniversite hem de bakanlığın binada depreme dayanıklılık testleri uygulayıp iki ayrı rapor hazırladığı öğrenildi.

İKİ RAPORU DA İSTEDİK

Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, binayla ilgili hazırlanan raporları incelemek için hem ODTÜ hem de Çevre Bakanlığına resmi yazı yazdıklarını söyledi. Raporların kendilerine ulaşması halinde daha sağlıklı bilgi edinmiş olacaklarını belirten Candan, “Aslında bu bilginin kamuoyuna direkt verilmesi gerekir. Kamu binasında neler olup bittiğini, gerçek durumun ne olduğunu halkın öğrenmesinden doğal bir şey olamaz” dedi.

Candan, raporlarda deprem riskine ilişkin bulgular olsa dahi binanın yıkılması yerine güçlendirilme yoluna gidilmesi gerektiğini, bugünkü teknolojiyle güçlendirilemeyecek bina olmadığını söyledi.

RANT İDDİASI

Başkan Candan, bakanlık binasının yer aldığı 55 dönümlük arsanın Ankara'nın en kıymetli yerlerinden biri olan Eskişehir yolu üzerinde bulunduğuna işaret ederken, “Burnumuza iyi kokular gelmiyor. Daha önce aynı rant aksı üzerinde ODTÜ'nün hemen karşısındaki Çevre Bakanlığının il binası yıkılıp yerine turizm ve ticaret alanı yapılmak istendi. İmar değişikliğiyle ranta dönüştürülecekti. Dava açtık durdurduk. Şimdi aynı yöntemin deprem riski bahane edilerek Hazine binası için de uygulanacağından endişe ediyoruz. Buna asla izin veremeyiz” dedi.

HAZİNE KİRACI MI YAPILACAK?

Candan, deprem riski gerekçesiyle binanın yıkılıp hemen yakınındaki TOGO binasına kiracı olarak gönderilmesinin düşünüldüğüne ilişkin duyumlar da aldıklarını iddia etti. TOGO kulelerinin imara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla durdurulup yıkımına karar verildiğini ifade eden Başkan Candan, “Deprem bahanesiyle Hazinenin değerli arsasını ranta verip bakanlığı kiracı yapmak, bu yolla TOGO kulelerini kurtarmak hedefleniyor olabilir mi bilmiyoruz. Ancak kulağımıza gelen söylentiler pek hoş değil” dedi.

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