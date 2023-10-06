Hazine, eylülde 69,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayı verilerine göre hazine nakit dengesi bu ayda 69 milyar 53 milyon lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 486 milyar 262 milyon lira, nakit giderleri 555 milyar 315 milyon lira oldu.

FAİZ ÖDEMESİ 46,5 MİLYAR LİRA

Faiz dışı giderler 508 milyar 739 milyon lira, faiz ödemeleri de 46 milyar 577 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 22 milyar 477 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde, 69 milyar 53 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 202 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 8 milyar 310 milyon lira artış görüldü. (AA)

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