Hazine iki tahvil ihalesinde 47,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 3,75 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 75,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 360 milyon lira, net satış 7 milyar 776 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 22 milyar 169,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İHALEDEKİ FAİZ ORANLARI

İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,36, bileşik faiz yüzde 28,09 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 630,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 461 milyon lira, net satış 8 milyar 958,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 23 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihalede toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Hazine 1 milyar lira borçlandı

İlginizi Çekebilir İnşaat maliyetleri temmuzda yüzde 62,25 arttı