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Hazine nakit dengesi ağustosta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Hazine'nin ağustos ayı nakit dengesi 61 milyar 909 milyon lira fazla verdi.

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Hazine nakit dengesi ağustosta fazla verdi

Ağustosta Hazine’nin nakit gelirleri 629 milyar 670 milyon lira, nakit giderleri ise 567 milyar 775 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 488 milyar 963 milyon lira, faiz ödemeleri ise 78 milyar 812 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 140 milyar 708 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde, 61 milyar 909 milyon liralık fazlalık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 4 milyar 488 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 178 milyar 568 milyon lira artış görüldü. (AA)

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