Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan memura zam açıklaması

2,9 milyon memurun maaşının hesaplandığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 günlük maaş farklarının ödenmesi amacıyla sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili bir açıklama geldi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler” denilen açıklamada şöyle denildi:

İLAVE ZAM VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

“Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.”