Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Ayrıca yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak. (AA)