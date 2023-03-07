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Hazine’den şubatta rekor nakit açığı

Hazine nakit dengesi, depremin etkili olduğu şubat ayında 171,5 milyar TL'lik rekor açık verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:43 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Hazine’den şubatta rekor nakit açığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkıma neden olduğu şubat ayına ilişkin nakit dengesi verilerini yayımladı.

Buna göre, Hazine şubat ayında 171,5 milyar TL ile rekor nakit açığı verdi. Ocak ayındaki 54,3 milyar TL’lik açıkla birlikte 2023 yılının ilk iki ayındaki nakit açığı 225,8 milyar TL oldu.

Şubat ayında Hazine’nin nakit gelirleri 208,3 milyar TL olurken giderleri 379,8 milyar TL oldu. Faiz giderleri ise 31,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Şubatta faiz dışı denge de 140,1 milyar TL ile rekor açık verdi. Ocak-şubat döneminde Hazine’nin faiz dışı nakit dengesi toplamda 174,7 milyar TL’lik açık vermiş oldu.

Şubatta Hazine 52,8 milyar TL’lik net borçlanma yaptı.

Hazine mevduatı şubatta net olarak 121,8 milyar TL azaldı.

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