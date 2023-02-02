Hazine’ye ait dört taşınmaz daha özelleştirildi

Hazine'ye ait 4 taşınmaz daha düzenlenen ihalelerde haraç mezat Özelleştirme İdaresi tarafından satıldı.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde 3 kamu taşınmazının özelleştirildiği duyuruldu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 3 bin 282 metrekare taşınmaz 7 milyon 100 bin TL’ye Kayaburun Turizm şirketine satıldı.

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 2 bin 931 metrekarelik bir başka taşınmaz 6 milyon 150 bin TL’ye Mahmut Cüneyt Böke’ye satıldı.

Susuz’daki 2 bin 466 metrekarelik bir başka Hazine taşınmazı ise 5 milyon 650 bin TL’ye yine Kayaburun Turizm’e satıldı.

Özelleştirme İdaresi’nin satışını gerçekleştirdiği dördüncü taşınmaz ise İstanbul’daydı. Hazine’ye ait Sarıyer Gümüşdere’Deki 420 metrekarelik arsa 1 milyon 480 bin TL’ye Faruk Morina’ya satıldı.

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