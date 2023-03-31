‘Helal belgesi’ olmayan muhafazakar otellere uyarı

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen HAK, sektör temsilcileri ile iş dünyası dernek ve örgütlerine yazı gönderdi.

Helal turizm hizmetlerinin belgelendirmesi konusunda uyarının yer aldığı yazıda, HAK’ın Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olduğuna işaret edildi. Yazıda, kurumun, yurt içi ve dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite ettiği belirtildi.

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca piyasada sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK’tan akredite olma zorunluluğu getirildiğine işaret edildi.

‘ALDATICI EYLEM’

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bu zorunluluğun bir sonucu olarak, HAK’tan akredite olmadan yetkisiz şekilde ürün ve hizmetlere yönelik belge düzenleyen kuruluşlardan ‘helal belgesi’ alarak bu belgeye istinaden ürün ve hizmetlerine dair helallik işareti/markalarını kullanan işletmeler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ‘doğruluk ve dürüstlük’, ‘itibardan haksız yararlanma’, ‘aldatıcı eylemler’ maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı hareket etmiş olacaklarından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla idari para cezalarına tabi olabilecektir.”

Konaklama tesisleri, tur paketleri, turist rehberliği ile diğer helal turizm hizmetleri sunumunda bulunan firmaların, HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından ilgili uluslararası standartlar uyarınca düzenlenecek helal belgelerini almalarının büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda, dernek ve birliklerin, turizm alanında faaliyet gösteren üyelerini bu konuda bilgilendirmesi istendi. (AA)