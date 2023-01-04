Hepsiburada’ya yeni CEO

Hepsiburada'dan yapılan duyuruda Nilhan Onal Gökçetekin’in CEO olarak yeni yıl itibarıyla göreve başladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Hepsiburada, Nilhan Onal Gökçetekin'in 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO'luk görevine başladığını duyurdu.

Aralarında, Amazon ve Procter & Gamble'ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin'in göreve başlayacağı 2022'nin Temmuz ayında açıklanmıştı.

Hepsiburada'nın çalışanlarına ve paydaşlarına seslenen Nilhan Onal Gökçetekin, “Bu dönemde önceliğimiz Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak” dedi.

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