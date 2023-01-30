Hintli milyarder Gautam Adani’nin kayıpları hızlanıyor

Dünyanın en zengin insanlarından Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani grubunun hisseleri, kara para aklama ve muhasebe dolandırıcılıkları gibi iddiaların yer aldığı bir raporun ardından çakıldı. Şirketin toplam kaybı 70 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin kişilerinden olan ve son günlerde adı çeşitli iddialar ile anılan Gautam Adani’nin servetindeki kayıplar hızlandı. Adani Group’un halka açık bazı şirketlerindeki hisse ve tahviller bugün de gerilemeye devam etti.

Geçtiğimiz hafta açığa satış odaklı bir şirket olan Hindenburg Research, milyarder iş adamı Gautam Adani'yi hedef alan bir rapor yayınlamıştı. Rapor, Adani'nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yapmakla suçlarken bu şirketler geçen hafta sert değer kaybetti.

70 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Hintli holding, hakkındaki iddiaları reddetmesine rağmen hisseleri bugün de düştü. Ayrıca holdingin borsada işlem gören alt şirketleri, piyasa kapitalizasyonunda büyük kayıp yaşadı.

Şirketin piyasa değerindeki toplam kayıp ise 70 milyar doları aştı. Adani Green Energy, Adani Transmission ve Adani Total Gas; Mumbai Borsası’nda yüzde 20 değer kaybetti ve işleme kapatıldı.

İDDİALARA YANIT VERDİLER

Adani Group, New York merkezli Hindenburg tarafından geçtiğimiz çarşamba yayınlanan ve Adani’nin “küstahça hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı” yaptığı iddia edilen rapora yanıt verdi.

Holding, dün yayınlanan ve 54 sayfayı bulan yanıtında, Hindenburg’un raporunun “yatırımcılar üzerinde ciddi ve benzeri görülmemiş olumsuz etkilere neden olduğunu” söyledi.

‘HİNDİSTAN’A SALDIRI’

Şirket iddiaları, “yalnızca bize yönelik değil, Hindistan’a, Hindistan kurumlarının bağımsızlığına, bütünlüğüne, kalitesine ve Hindistan’ın büyüme hikayesine yönelik hesaplı bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Grup ayrıca, Adani Portföy şirketlerinin kaldıraç oranlarının sağlıklı olmaya devam ettiğini ve ilgili sektörlerin kriterleri ile uyumlu olduğunu belirterek, yüksek kaldıraçlı büyüme modeliyle ilgili endişeleri de reddetti.

Hindenburg ise kaleme aldığı notta Adani Group’un eleştirilerine yanıt verirken şirketin “astronomik yükselişini ve Gautam Adani’nin zenginliğini Hindistan’ın başarısıyla birleştirme girişiminde bulunduğunu” söyledi. Şirketin cevabında raporun offshore kuruluşlarla yapılan şüpheli işlemlere yanıt üretmediği belirtildi.

SERVETİ GERİLİYOR

Gautam Adani’nin serveti geçtiğimiz üç yıl boyunca bazı grup hisselerinde yaşanan yüzde 1500’lük artışla sert yükselmiş, pek çok kişi bu yükselişin ardında yatan gerçekleri sorgulamıştı.

Hindenburg raporunun ve açığa satışların ardından Adani Group’un kaybı derinleşirken Asya’nın en zengin insanı olan ve geçtiğimiz yıl en zenginler listesinde hızla tırmanan Gautam Adani’nin bu listedeki yeri de gittikçe geriledi.

Asya’nın en zengin kişisi olan Gautam Adani’nin serveti, Hindenburg’un geçen haftaki raporunun ardından 100 milyar doların altına düşmüştü. Adani, Bloomberg milyarderler endeksinde 92,7 milyar dolarlık sırasında 7. sırada bulunuyor.

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