Hintli milyarder Gautam Adani’ye büyük şok: Bir günde 10,8 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Hintli iş insanı Gautam Adani'nin hisseleri çakıldı. Sert kayıplar, Hindenburg adlı bir yatırım firmasının grubun hile ile büyüdüğünü iddia eden bir rapor yayınlayarak Adani hisselerini açığa satmasının ardından geldi.

Sozcu.com.tr

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Açığa satış odaklı Hindenburg Research’ün milyarder iş adamı Gautam Adani’yi hedef alan bir rapor yayınlamasının ardından, Adani’nin halka açık şirketlerindeki hisseler 10,8 milyar dolar değer kaybetti.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi Gautam Adani, açığa satış odaklı yatırım şirketi Hindenburg Research tarafından dün hazırlanan bir raporla sarsıldı. Rapor, Adani’nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yapmakla suçlarken Adani’nin şirketleri sert satışlarla değer kaybetti.

Raporda, Adani Group’un on yıllar boyunca hisse senedi fiyatı manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığını iddia edildi. Hindenburg iddialarla ilgili, “Adani Grubu’nun yanıtlamaktan memnuniyet duyacağını umduğu” 88 soruluk bir liste sundu.

İDDİALARI REDDETTİLER

Adani Group’un finans müdürü Jugeshinder Singh raporu, “yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi” olarak tanımladı ve iddiaları reddetti.

Hindenburg ayrıca, Adani Grubu şirketlerinde “ABD’de ve Hindistan’da açığa satış pozisyonu (şirketin değerinin düşeceğine dair yatırım) aldığını söyledi.

ADANİ ŞİRKETLERİ SERT DEĞER KAYBETTİ

Raporun ardından Adani’nin şirketlerinin amiral gemisi olan Adani Enterprises (ADEL) holding Mumbai’de yüzde 1,1 değer kaybederken grubun liman ve nakliye kolu yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti.

Listelenen yedi Adani Grup şirketinin hisseleri ise ortalama yüzde 5’in üzerinde düştü. Bu düşüşlerle birlikte Adani Grup hisselerinin toplam kaybı yaklaşık 875 milyar rupiye (10,8 milyar dolar) ulaştı.

ADANİ NASIL BÜYÜDÜ?

Adani’nin net servetinin büyük ölçüde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlı olarak 118 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ünlü milyarderin halihazırda Bill Gates ve Warren Buffet gibi iş insanlarından daha fazla serveti bulunuyor.

1980’lerde bir emtia tüccarı olarak iş hayatına başlayan iş adamı şu anda yaklaşık bir düzine liman ve sekiz havalimanıyla Hindistan’ın en büyük özel altyapı grubuna sahip. Grubun, medya, bilişim ve savunma dahil olmak üzere çok sayıda yan kuruluşu bulunuyor.

Adani şirketleri son üç yıl içinde borsada yüzde 3 bin 300’den fazla değerlenirken son olarak Adani Enterprises’ın hisse miktarının artırılması planlanıyordu. 2022’nin en çok para kaaznan ismi olan Adani’nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye de çok yakın olduğu tahmin ediliyor.