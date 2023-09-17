Hızlı tren biletlerine büyük zam
TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 33 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda yeni bir zam yaptı. İstanbul-Ankara YHT bileti 430 TL'ye yükseldi.
Hükümet, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine bir büyük zam daha yaptı.
Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuzda yüzde 30 oranında zamlanan YHT biletlerine, TCDD’den yüzde 65’e varan oranda yeni zam geldi.
İstanbul-Ankara YHT bileti yüzde 33 zamla 430 TL’ye yükselirken, Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 TL’ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 TL’ye yükselirken, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 TL’ye, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 TL’ye ulaştı.
Yılbaşında 215 TL’den 248 TL’ye, temmuzda 248 TL'den 323 TL'ye yükselen İstanbul-Ankara bileti, bugün itibarıyla 430 TL oldu.
İstanbul-Ankara biletinde ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100’e ulaştı.