Hizmet sektöründe güven arttı, perakende ve inşaatta azaldı

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

İNŞAATTA GÜVEN HÂLÂ KÖTÜMSER DÜZEYDE

Güven endeksleri martta hizmet sektöründe 116,8, perakendede 117,7, inşaat sektöründe 88,5 oldu. Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alırken endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Öte yandan hizmet sektöründe son üç aylık iş durumu yüzde 1,4 gerilerken son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 geriledi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 7 arttı.

Perakendede ise son üç aylık dönemde iş hacmi yüzde 8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, gelecek üç aylık döneme ilişkin beklenti ise yüzde 3,3 düştü.

İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6 arttı, gelecek üç aylık döneme ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,3 geriledi.

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