H&M, Myanmar fabrikasındaki işçi hakları ihlallerini araştırıyor

H&M Myanmar'daki tedarikçi fabrikalarında işçi haklarının istismar edildiği iddialarını araştırdığını açıkladı. İngiltere merkezli İş ve İnsan Hakları Merkezi (BHRRC) de, Myanmar'daki hazır giyim fabrikalarında 1 yılda 156 vakayı izlemişti.

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Dünyanın ikinci büyük moda perakendecisi İsveçli H&M tedarik sağladığı Myanmar’daki fabrikalarda işçilerin istismar edildiği yönündeki 20 iddiayı araştırdığını açıkladı.

H&M’nin en büyük rakibi Zara’nın sahibi Inditex de birkaç hafta önce Myanmar’dan alımları kademeli olarak durdurmakta olduğunu açıklamıştı.

1 YILDA 156 VAKA İZLENDİ

İngiltere merkezli İş ve İnsan Hakları Merkezi (BHRRC), Şubat 2022’den Şubat 2023’e kadar Myanmar’daki hazır giyim fabrikalarında işçi haklarının ihlal edildiği iddia edilen 156 vakayı izledi.

Bir önceki yılda 56 olan bu sayı, Şubat 2021’deki askeri darbeden bu yana işçi haklarının kötüleştiğine işaret ediyor.

Reuters’ın gördüğü ve bugün yayınlanacak olan BHRRC raporuna göre, ücretlerin düşürülmesi ve ücret hırsızlığı en sık bildirilen iddialar olurken; bunları haksız işten çıkarma, insanlık dışı çalışma oranları ve zorla fazla mesai izledi.

‘OPERASYONLARIMIZI YÜRÜTMEDE ZORLUKLAR ARTTI’

H&M’den yapılan açıklamada, “BHRRC tarafından raporda dile getirilen tüm iddiaları izliyor ve gerektiğinde sahadaki yerel ekibimiz aracılığıyla ve ilgili paydaşlarla yakın işbirliği içinde çözüme kavuşturuyoruz” denildi.

H&M yaptığı açıklamada, “Myanmar’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz ve operasyonlarımızı standartlarımıza ve gereksinimlerimize göre yürütmek için zorlukların arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. (REUTERS)

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