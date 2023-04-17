Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını ise sürdürüyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

HÜKÜMETİN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yapılan ikinci görüşmede hükümetin zam teklifi belli oldu.

Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

İlk görüşmeler sonucunda hükümetin kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiği, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıklanmıştı. Teklifin talepleri karşılamadığını ilettiklerini belirten Atalay “İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız” demişti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Ekonomide sıkıntı varmış, yoo... Biz gayet yolumuza devam ediyoruz

İlginizi Çekebilir S&P'den bankacılık uyarısı: Türkiye en riskli iki ülkeden biri

İlginizi Çekebilir Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu