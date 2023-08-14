Hükümetin memur için ilk zam teklifi belli oldu

Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşme görüşmelerinde ilişkin hükümetin ilk teklifi belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki zamlarının belli olacağı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini bugün sundu.

Hükümetin zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.

Hükümetin zam teklifi bugünkü toplantıda müzakere edilecek. Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos’ta başlamıştı.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bugünkü toplantı öncesinde açıklama yaptı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

‘GÖNLÜMÜZ TALEPLERİN TÜMÜNÜ KARŞILAMAKTAN YANA’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammına ilişkin ilk teklifin belli olacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Işıkhan şunları söyledi:

* Tarafların uzlaşısıyla görüşmeleri başarıyla neticelendireceğiz.

* Memur ve memur emeklilerimizin 2024-2025 yılındaki haklarını belirleyeceğimiz görüşmelerde belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

* Toplantılarımızı mali ve sosyal haklar üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz.

* 967 madde üzerinden görüşmeleri sürdüreceğiz.

* Gönlümüzün sendikaların taleplerinin tamamını karşılamaktan yana olduğunu bilmenizi isterim.

* Bu süreci uzlaşmayla tamamlayarak 7. dönem toplu sözleşmesini birlikte imzalama arzusundayız.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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