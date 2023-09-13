İBB’nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,8 zam
İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarının aylık ücretine yüzde 36,84 zam yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca kreş ve tuvalet kullanım ücretlerine de zam kararı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.
İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
KREŞ ÜCRETİNE YÜZDE 27,65 ZAM
Teklifte, İBB’nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.
Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.
Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.
Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.
SUYA DA ZAM GELDİ
İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ olağan kurulunda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı. Suya en son haziran ayında yüzde 13 zam yapılmıştı.
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre yeni tarifeyle konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16,50 TL’den 20,62 TL’ye çıktı.
15-30 metreküp arası ikinci kademe 23,75 TL’den 29,68 TL’ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 32,34 TL’den 40,42 TL’ye yükseltildi.
Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4,12 TL’den 5,15 TL’ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23,75 TL’den 29,68 TL’ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43,23 TL’den 54,03 TL’ye, işyeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL’den 62,5 TL’ye çıktı. (SÖZCÜ-AA)