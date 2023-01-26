IBM 3 bin 900 kişiyi işten çıkardı

Dünyanın başlıca kurumsal bilişim ürünleri şirketlerinden IBM, bazı birimlerini bünyesinden çıkaracağını ve bu kapsamda 3 bin 900 kişiyi işten çıkardığını açıkladı ve yıllık nakit hedefini tutturamadı.

Şirket dün ABD borsaları kapandıktan sonra duyurduğu dördüncü çeyrek bilançosunda tahminlerin üzerinde gelir açıkladı, ancak serbest nakit akışı geçen yılın tamamında 9,3 milyar dolar ile 10 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.

Şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde bilançosunun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından kaydettiği kazanımları geri vererek yüzde 2 geriledi.

‘FARKLI BİRİMLERDE İŞE ALIM SÜRECEK’

IBM, Kyndryl ve Watson Health biriminin şirket bünyesi dışına alındığını ve bu kapsamda 3 bin 900 kişinin işten çıkarılacağını açıklarken, analistler işten çıkarılanların toplam çalışan sayısına oranının ‘sadece yüzde 1,5’ olduğunu belirtti ve hisselerin bu nedenle gerilediğini ifade ettiler.

Reuters’a konuşan CFO James Kavanaugh ise şirketin müşteriye dönük araştırma ve geliştirme alanında işe alımlara devam edeceğini söyledi. (REUTERS)