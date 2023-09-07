İddialar, Apple’a 200 milyar dolara mal oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair iddiaların ardından iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin hükümetinin kamu çalışanlarından iPhone ve diğer yabancı marka akıllı telefonları iş için kullanmamalarını ve iş yerine getirmemelerini istediğini iddia etti.

Apple’ın hisse değeri, bu iddianın ardından yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydederek, 2 trilyon doların altına geriledi. Buna göre Apple’ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin’de üreten Apple, ülkede akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 22’sini elinde bulunduruyor. Şirket, gelirinin de yüzde 19’unu Çin’den elde ediyor.

Bank of America, Çin’in Apple’ın yıllık iPhone satışlarının yaklaşık 50 milyonunu oluşturduğunu ve böyle bir yasağın Apple’a yılda 5-10 milyon adet satış kaybına neden olabileceğini tahmin ediyor.

Çin hükümeti, iddia edilen yasağa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Apple da konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. (AA)

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