İflasın eşiğindeki Pakistan ile IMF anlaştı

Ödemeler dengesi krizi yaşayan ve rezervleri tükenen Pakistan, IMF'den 3 milyar dolarlık kredi alacak. Maliye Bakanı anlaşmayı "Allah'a şükürler olsun" tweetiyle duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İflasın eşiğindeki ülkeler arasında yer alan Pakistan, 3 milyar dolarlık stand-by kredisi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, IMF ile Pakistan arasında yapılan ve bugün imzalanması beklenen anlaşmanın, temmuz ayında IMF İcra Kurulu’nda onaylanması gerekiyor.

Ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya olan ve rezervleri tükenen Pakistan ile IMF arasında uzun süredir görüşmeler sürüyordu.

MALİYE BAKANI DUYURDU

Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, IMF anlaşmasının ardından bugün Twitter’da “Allah’a şükürler olsun” mesajını paylaştı.

Kredilerin serbest bırakılması süreci 9 aya yayılacak.

Anlaşma sonrasında Pakistan’ın döviz cinsi tahvillerinin değeri arttı.

IMF ile 2019’da da 6,5 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzalayan Pakistan, bu kredinin kalan 2,5 milyar dolarlık diliminin serbest bırakılmasını bekliyordu. Bugünkü anlaşma, 2019’daki anlaşmanın şartları temel alınarak imzalandı.

IMF’DEN AĞIR ŞARTLAR

IMF, anlaşma için Pakistan’dan elektrik sektöründeki ve ihracattaki desteklerin kaldırılmasını, enerji ve akaryakıt fiyatlarının artırılması, politika faizinin yüzde 22’ye yükseltilmesini ve döviz kurlarının serbest bırakılmasını talep ediyordu.

IMF ayrıca, 1,4 milyar dolarlık vergi artışı talep etmiş ve Pakistan hükümeti de bu doğrultuda

vergi artışına gitmişti.

Mayısta tüketici enflasyonunun yüzde 38 ile tüm zamanların zirvesini gördüğü Pakistan’da, IMF’ye verilen sözlerin yerine getirilmesinin zor olacağı belirtiliyor.

Halihazırda Pakistan’ın IMF’ye 5,4 milyar dolarlık borcu bulunuyor.

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