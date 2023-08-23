Ifo: Alman makine üreticilerinin rekabet gücü azalıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Çin'den gelen daha sert bir rekabete karşı Almanya’da makine ve ekipman üreticilerinin rekabet gücünün kötüleştiğini bildirdi.

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Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman makine ve ekipman üreticilerinin rekabet gücüne yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda eksi 7,3 puan olan rekabetçilik anketi puanı temmuzda eksi 14,3 puana geriledi.

Böylece, söz konusu anket puanı, Temmuz 1994’te kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Anketin puanı benzer şekilde düşük bir seviyeye eksi 10,6 puan ile Ocak 2009’deki küresel finansal krizinde inmişti.

Anket verilerine göre, Alman makine ve ekipman üreticilerinin AB pazarlarında rekabet gücü eksi 8,5 puana düşerken, Almanya pazarında eksi 4,1’e geriledi.

İŞGÜCÜ VE ARA ÜRÜN KITLIĞI

Bu arada, ankete katılan Almanya’daki makine ve ekipman üreticilerinin yüzde 40'ı nitelikli çalışan ve önemli ara ürün kıtlığının çoğu zaman üretimlerini kısıtladığını belirtti.

Ifo'nun makine ve ekipman üreticileri sektörü uzmanı Nicolas Bunde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “AB dışındaki satış pazarlarında, Alman makine ve ekipman üreticileri, özellikle Çin’den gelen daha sert bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.” ifadesini kullandı.

Bunde, ülkede KOBİ'lerin hakim olduğu makine ve ekipman üretiminde vasıflı işçi sıkıntısının özellikle büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Bu durumu iyileştirmek politika yapıcıların ve toplumun görevidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Nicolas Bunde, artan enerji ve ham madde maliyetlerinin bir iş yapma yeri olarak Almanya için uzun süredir bir dezavantaj oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ifo'nın raporunda Almanya’da makine ve ekipman üretiminde çalışanların daha yaşlı ve genç çalışanların ise nadiren vardiyalı çalışmayı tercih ettiği ifade edilerek, “Ayrıca makine ve ekipman imalatçıları da kırsal bölgelerde bulunmakta. Buradaki şirketlerin, büyük şehirlerden uygun personeli çekmek istiyorlarsa işveren olarak daha çekici teklifler sunmaları gerekir.” ifadeleri kullanıldı.

Ifo'nun raporunda, makine ve ekipman üreticilerinin artan enerji ve ham madde maliyetlerini satış fiyatına ekleme zorluklarıyla karşılaştığına da vurgu yapılarak, “Bazı firmalar üretimlerini yurt dışına taşıdı. Ancak Almanya'da sanayisizleşmeden bahsetmek için henüz çok erken. Alman makine ve ekipman üreticileri son derece uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılara dönüşüyor.” değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

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