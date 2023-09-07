Ifo: Almanya ekonomisi bu yıl yüzde 0,4 küçülecek

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 oranında küçülmesini bekliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 oranında küçüleceğini tahmin etti.

Ifo, haziran ayındaki tahminini korudu ve 2024 büyüme beklentisini de yüzde 1,5’ten 1,4’e düşürdü.

Enflasyon tahminini de yükselten Ifo, bu yıl ortalama yüzde 6, 2024’te ise yüzde 2,6 olacağını öngördü.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 591 BİNE YÜKSELECEK

Yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketimin bu yıl yüzde 0,5 azalacağı tahminine yer veren Ifo, işsiz sayısının bu yıl 2 milyon 591 bine yükseleceğini tahmin etti.

İşsizlik oranının 2023’te yüzde 5,6 ve 2024’te ise yine yüzde 5,6 olacağı öngörüldü.

Ifo, Alman kamu sektörünün bütçe açığının da azalacağını tahmin etti. Geçen yıl 96,9 milyar

Euro olan açığı bu yıl 91,5 milyar Euro’ya, 2024’te ise 79,6 milyar Euro’ya düşürülmesi bekleniyor.

Cari işlemler fazlasının ise bu yıl 263,8 milyar Euro’ya, 2024’te ise 301,5 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor.

Ifo’nun sonbahar tahminlerinde, hem bu yıl hem de gelecek yıl için enflasyon ve işsizlik konusunda haziran ayına göre biraz daha kötümser olması dikkati çekti.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, ekonomide toparlanmanın muhtemelen yılın ikinci yarısında gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Wollmershaeuser, harcanabilir hane halkı gelirindeki artışın güçlü kalacağını belirterek, enflasyon oranının yavaş yavaş düşmesi ile satın alma gücünde de artışa yol açacağını söyledi.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

ALMANYA EKONOMİSİNDE SORUNLAR

Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya’dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 oranında daralmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir Yeni vergiler ve zamları yolda

İlginizi Çekebilir Memur ve işçi zamları bundan sonra hedef enflasyona göre