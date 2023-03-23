İftar sofrası zamlara yenik düştü

Son bir yıldaki zamların ardından iftar sofralarındaki et yemeğinin maliyeti yüzde 200’e yakın arttı.

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Türkiye üst üste gelen zamların ardından tarihin en pahalı Ramazan ayına bugün girdi. Kırmızı etin fiyatı 2022 Mart ayından bu yana yüzde 188 oranında artarken, kurubakliyat ürünlerinin fiyatındaki yükseliş yüzde 300'ü aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da iftar sofralarında yer alan temel ürünlerdeki yıllık fiyat artışını hesapladı. “İktidar sürekli olarak enflasyonun belini kırdık diyedursun marketlerde, pazarlarda fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Fiyatlar arttıkça bu yıl iftar sofrasında dar gelirli ailelerin iftar sofrası da zamlara yenik düşüyor” dedi.

Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) madde sepetinde 97.35 TL olarak belirtilen 1 kilogramlık et fiyatının bu yılın mart ayında 281 TL'ye kadar yükseldiğini belirterek, “İftar sofrasına bir kap et yemeği koymanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 188 oranında arttı. Tavuk etinin fiyatı ise en az yüzde 82.93 oranında yükseldi” açıklamasını yaptı.

PİRİNÇTE YÜZDE 215 ARTIŞ

Geçen yılın mart ayından bu yana bir kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatının yüzde 327 oranında yükseldiğini belirten Ağbaba, bir kilogramlık pirinçte yüzde 215, bir kilogramlık nohutta yüzde 176, bir kilogramlık kuru fasulyede de yüzde 166 oranında artış olduğunu aktardı. Ağbaba, iftar sofrasında bu yıl pirinç pilavının maliyetinin yüzde 215 oranında artığını kaydetti.

Soğan 20 TL'ye dayandı

Türkiye'de son yıllarda gelen zamların ardından kuru soğanın fiyatında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2022 yılının Mart ayında bir kilogram kuru soğan 3.50 TL'den satışa sunuluyordu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, geçen yılki fiyat değişimlerini değerlendirdiği açıklamasında kuru soğanın ‘zam şampiyonu' olduğunu ifade etmişti. Bu yılın ocak ayına geldiğimizde de bir kliogram kuru soğanın fiyatı 13 TL'yi aştı. Ramazan ayında ise bir kilogram kuru soğanın fiyatı 20 TL'ye dayandı.