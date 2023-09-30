İhalesi yapıldı ama 5 yıldır bitmedi… O yolun maliyeti 93 milyondan 517 milyona çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğduğu ilçe olan Nazimiye'nin 12 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu 5 yıldır bitirilemiyor. Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, “Nazimiye-Erzincan arasındaki 12 kilometrelik yolun 5 yıl önce ihalesi yapıldı ancak her yıl ‘ödenek yok’ denilerek yol yapılmıyor. Bu yolun ilk yapım maliyeti 93 milyondu şimdi 517 milyon oldu” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ilçe olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin dar ve virajlı yolunun iyileştirilmesi için 5 yıl önce ihaleye çıkıldı. Ancak Sdb Madencilik Yapı Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihalesini aldığı yolun bir kilometresi dahi tamamlanamadı.

Tunceli-Erzincan karayoluna sadece 12 km mesafede olan yoldaki virajların kaldırılması ve viyadük yapılarak yolun kısaltılması, genişletilmesi amaçlanıyor. Y

olun 5 yıldır bitirilememe nedeninin ise ödenek yetersizliği olduğu ileri sürülüyor.

93 MİLYON MALİYETLİ YOL 517 MİLYON OLDU

2018 yılında başlanan Nazımiye-Erzincan yol ayrımı çalışmasının ödenek yetersizliğinden yapılmadığını belirten Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, “Nazımiye-Erzincan arasındaki 12 kilometrelik yolun 5 yıl önce ihalesi yapıldı ancak her yıl ‘ödenek yok' denilerek yol yapılmıyor. Halbuki o yol Karayolları için çerez parası ama bir türlü o yol bitmek bilmedi ve bir arpa boyu kadar yol alınmadı” dedi.

“Burası normalde ilçe merkeziyle Erzincan yol ayrıma kadar 17 kilometrelik bir yoldu. Bu sene bitmediği takdirde seneye biteceği söyleniyor” diyen Kırmızıçiçek, “Yeni atanan valimize bu yolla ilgili durumu söyleyerek yolun bitmesini talep ettik. Kendisi de bu yolun bitmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. 5 yıldır ödenek sorunundan dolayı o yolda bir ay çalışma yapılmasının ardından çalışma yarıda bırakılıyor.” ifadelerini kullandı.



Nazımiye’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesi olduğuna dikkat çeken Kırmızıçiçek, şöyle devam etti:

“Genel başkanımızın ilçesinin yolunun bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen yapılmamasını kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bu yolun ilk yapım maliyeti 93 milyondu şimdi ise maliyeti 517 milyon. İlçemizde inanç yerlerimiz var ve buraları yıl boyunca yüzbinlerce insan ziyaret ediyor. Bu yolun bozuk olmasından dolayı da bu ziyaretçilerimizin inanç yerlerine gelmesi çok zor oluyor hatta virajlar dar olduğu için ölümlü kazalar da oluyor. Eğer burada kasıtlı bir durum olmasaydı bu yol çoktan bitmişti. Bu yolun bir an önce yapılması için biz de elimizden geleni yapacağız.”

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