İhracat ikliminde 7 ay sonra bozulma

Türkiye'nin ihracat iklimi ağustosta bozuldu. Temmuzda 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1’e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi.

Temmuzda 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi.

Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son yedi aydır ilk kez hafif bir bozulmaya işaret etti.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN 6 ÜLKEDEN 5’İNDE ÜRETİM DÜŞTÜ

Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivitenin gerilemesi, ihracat ikliminde zayıflamaya yol açan temel faktör oldu.

Endeksin kapsamı içerisinde Türk imalat sanayi ürünlerinin en çok ihraç edildiği altı ülkeden beşi olan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’da üretim ağustos ayında düşüş kaydetti. Almanya’daki gerileme belirgin düzeyde ve Mayıs 2020’den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Fransa ve İtalya’da da düşüşler hızlanırken, Birleşik Krallık ve İspanya’da ise büyümeden daralmaya geçildi. İhracattaki yüzde 7'lik payıyla Türk imalatçılarının ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'de üretim artışı üçüncü çeyrek ortasında da devam etti. Bununla birlikte, söz konusu artış çok ılımlı düzeyde ve son altı ayın en düşük oranında gerçekleşti.

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