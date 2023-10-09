İhracat ikliminde bozulma sürüyor

İSO verilerine göre endeks Ağustos'taki 49,1 seviyesinden 49'a gerilerken ihracat pazarlarındaki genel talep koşulları özellikle Avrupa'daki zayıflık nedeniyle eylülde üst üste iki ay bozulmuş oldu.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi Eylül’de 49 seviyesine gerileyerek üst üste beşinci kez düştü ve eşik değer olan 50’nin altında kaldı.

Endekste 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO verilerine göre endeks Ağustos’taki 49,1 seviyesinden 49’a gerilerken ihracat pazarlarındaki genel talep koşulları özellikle Avrupa’daki zayıflık nedeniyle eylülde üst üste iki ay bozulmuş oldu.

AVRUPA’DAKİ EKONOMİK ZAYIFLIK ETKİLEDİ

Türk imalatçılarının Avrupa’daki en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivitede Eylül ayında düşüş kaydedildi.

Bu dört ülkenin pazarları Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 23’üne tekabül ediyor.

Üretim Ağustos’ta olduğu gibi sınırlı artış gösterirken Ortadoğu’da talep genel olarak canlılığını korudu.

TALEP ARTIŞININ ANA KAYNAĞI BAE

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Avrupa’daki ekonomik zayıflık eylül ayında Türk imalatçıları için engel oluşturmaya devam etti ve üçüncü çeyrek sona ererken dış pazar satışları açısından firmaların önündeki seçenekleri sınırlandırdı” dedi.

Harker, “Buna ek olarak ABD’deki büyümenin ılımlı seyretmesi sonucu, kilit ihracat pazarları içerisinde talep artışının ana kaynağı yine BAE oldu. Rusya’da da ekonomik aktivite dirençli görünümünü korudu” dedi. (REUTERS)

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