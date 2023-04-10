İhracat ikliminde iyileşme ikinci ayında

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye ihracat İklimi Endeksi, martta 52,6'ye yükselerek ihracat ikliminde Mayıs 2022'den bu yana görülen en belirgin güçlenmeye işaret etti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesine yükseldi.

İSO verilerine göre endeks mart ayında ihracat ikliminde Mayıs 2022’den bu yana görülen en belirgin güçlenmeye işaret etti.

Endekste 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO’nun açıklamasında, “İhracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandı” denildi.

KÜRESEL TALEPTEKİ TOPARLANMA ETKİLİ OLDU

İSO verilerine göre Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim üst üste ikinci ayda da artarak son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşirken, ABD’de ekonomik aktivite son dokuz ayın en yüksek artışını kaydetti.

Diğer Avrupa ülkeleri incelendiğinde, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan'da büyümenin mart ayında ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık, Birleşik Krallık ve İrlanda'da ekonomik aktivitedeki artış hız keserken Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde ise imalat sanayi üretimi düşüş kaydetti.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

İlk çeyreğin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, petrol dışı ekonomik aktivitede güçlü artışlar kaydetmeyi sürdürürken Katar’da da büyüme hızlandı.

Mısır ve Lübnan’da üretimin azalmaya devam etmesi, Orta Doğu’daki görece olumsuz gelişmeler olarak dikkati çekti. Ancak söz konusu düşüşler sırasıyla beş ve yedi ayın en ılımlı düzeylerinde gerçekleşti.

Yılın başlarında salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte Çin ekonomisinde gözlenen toparlanma, mart ayında da devam etti ve üretim geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek oranda arttı.

Benzer şekilde, Rusya’daki büyüme iki buçuk yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. BRIC ekonomileri için olumlu geçen mart ayında Hindistan ekonomik aktivitede yine güçlü bir genişleme kaydederken, Brezilya ise son beş ayda ilk kez büyümeye geçti.

Nijerya’da nakit krizi ekonomik aktivite üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam etti. Şubatta olduğu gibi mart ayında da üretimdeki düşüş, anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde açık ara en yüksek hızda gerçekleşti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Küresel talepteki toparlanmanın hızlanma sinyalleri vermesiyle birlikte Türk imalatçılarının ihracat ikliminde yaklaşık bir yıla yakın dönemin en belirgin iyileşmesi gerçekleşti” dedi. (REUTERS, AA)

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