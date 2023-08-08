İhracat ikliminde üç ay art arda gerileme

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 50,3’e geriledi ve böylece üst üste üçüncü kez aylık bazda azalma kaydetti. Avrupa'da giderek bozulan ekonomik görünüm, Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından iyileşme trendinin sona erdiğine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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İhracat iklimindeki gerileme sürüyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 50,3'e geriledi ve böylece üst üste üçüncü kez aylık bazda azalma kaydetti.

Bu rakam, uluslararası talep koşullarında yaşanan güçlenmenin çok hafif olduğuna işaret etti.

Yaşanan iyileşme, son altı aydır devam eden pozitif dönemin en sınırlı düzeyinde gerçekleşti.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

ALMANYA’DA ÜRETİM DÜŞTÜ, ABD’DE ARTIŞ İVME KAYBETTİ

Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Almanya'da üretim hazirandaki yatay seyrin ardından temmuzda son altı ayın ilk düşüşünü kaydetti.

İtalya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinde de ekonomik aktivite zayıfladı.

Takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en kesin üretim daralması Avusturya'da gerçekleşti. Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan genişleme bölgesinde kalmaya devam etse de bunlardan sadece Yunanistan'da büyüme haziran ayına göre hız kazandı.

ABD'de ekonomik aktivite temmuzda üst üste altıncı kez arttı ancak söz konusu artış ivme kaybederek şubattan beri en düşük oranda kaydedildi.

EN OLUMLU TALEP GELİŞMELERİ ORTADOĞU’DA YOĞUNLAŞTI

Üçüncü çeyreğin başında küresel çapta en olumlu talep gelişmelerinin yine büyük ölçüde Ortadoğu’da yoğunlaştığı görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite hızlı artışlar gösterdi.

Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en belirgin büyüme Suudi Arabistan'da ölçüldü.

Diğer ülkelere bakıldığında, Lübnan'da üretimin art arda ikinci ay arttığı, Mısır’da ise düşüşün hız kestiği görüldü.

Temmuzda ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha hızlı arttığı Hindistan güçlü performansını sürdürürken Rusya ve Çin'de ise büyüme ivme kaybederek de olsa devam etti.

Brezilya'da ise üretim son beş aydır ilk kez daraldı.

AVRUPA’DAKİ BOZULMA TÜRK SANAYİCİSİNİ ETKİLEDİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Avrupa’da özellikle imalat sektöründe giderek bozulan ekonomik görünüm, Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından iyileşme trendinin sona ermiş olabileceğine işaret ediyor.

Firmalar, Ortadoğu’daki canlı talep koşullarının şu an için büyümeyi devam ettirmesini ümit ediyor olacak. Ancak dış talep koşullarının kötüleştiği bir dönemin açılmaması için küresel ölçekte büyümenin daha genele yayılı hale gelmesi gerekecek.”

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