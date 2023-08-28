İhracatçılarla 11 banka arasında vadesiz kredi protokolü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında 1 milyar dolar hacminde vadesiz ihracat kredi paketi protokolü imzalandı. KOBİ'lere 1 milyon dolar, KOBİ dışı müşterilere de 5 milyon dolar kredi verilecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında vadesiz ihracat kredi paketi protokolü imzalandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, “TBB üyesi 11 banka ile yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat paketi üzerinde anlaşma yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. KOBİ müşterilerimiz için 1 milyon dolar, KOBİ dışı müşteriler için 5 milyon dolar. TL cinsi krediler de 20 milyon TL ya da 100 milyon TL KOBİ ve KOBİ dışında. Ödeme şekli olarak da 36 ay üst vadeli ya da 24 ay vadeli taksitli kredi şeklinde kredi kullanabilecekler” dedi.

Çakar, “115 bin civarında ihracatçı müşterimiz var. 1 milyar doların üzerinde 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Cari açığı aza indirgemek açısından ihracatı desteklemek gerekir. İhracatçı müşterilerimize yönelik olarak TBB ile TİM arasında yapılan işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN DE PAKET GELECEK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracat rakamları büyüdükçe finansman ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Büyük hedeflere ulaşmanın en önemli kilidi finansman. Bu kilidin anahtarı da bankalarımızda. Yüksek enflasyon ve finansman darboğaz sürecinde yine bankalarımızla beraber yol alacağız. Ortak bir derdimiz var: Türkiye’nin ekonomisini büyütüp, refahını artırmak. İhracatçılarımızın finansmana erişiminde yeni bir pencere açıyoruz” dedi.

115 bin ihracatçı adına kamu ve özel bankalarımıza teşekkür eden Gültepe, bu kredi paketinin yanı sıra sürdürülebilir yeşil dönüşümün finansman ihtiyacı için de bankalarla çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve “Kapsamlı ve hassas yürütülen bu çalışma tamamlanınca o paketi de paylaşacağız” diye konuştu.

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