İhracatçılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı’ndan kur açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe bugün bir araya geldi. Kavcıoğlu, "Döviz kuru istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gülle bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, “Uyguladığımız politikalarla döviz kuru çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankası’nın kur hedefi yok” dedi.

‘DÖVİZ KURU İSTİKRARLI SEYREDİYOR’

Kavcıoğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Başkanın davetine iştirak ettik. Sektörleri dinleyerek kararlarımızı belirliyoruz. Sektörlerin sorularını yanıtladık. Bizim üzerimize düşen konularda ne yapabileceğimizi konuştuk. Talepleri ve sorunları da konuştuk. 2023 için Türkiye ekonomi modeli üzerine yaptığımız çalışmaları paylaştık.

Resesyon kaygıları devam etmekle beraber olumlu gelişmeler yaşanıyor. Dünyada resesyon ihtimallerinin azalması ve büyüme rakamlarının revize edilmesi ihracatımız için önemli bir avantaj. Üretimimizde ve ihracatta da bu anlamda bir sıkıntı beklemiyoruz.

Uyguladığımız politikalarla döviz kuru çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ekonomi modeli içerisinde aldığımız kararlar sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor

Merkez Bankası’nın herhangi bir kur hedefi yok.”

İSTİŞARE TOPLANTISI

Gültepe ise şunları söyledi:

“İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Yaşanacak sorunların cevaplarını başkanımızdan dinledik. Sektör başkanlarımızla birlikte birincil kaynaktan dinledik.

İstikrarlı kurdan yanayız. İstikrarlı enflasyon, istikrarlı üretimi destekliyoruz. Bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirildi.”