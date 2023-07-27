İhracatın röntgenini çekti

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ilk kez yayınladığı endekste üretim, kâr ve siparişlerdeki azalma dikkat çekiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim sonrası parasal sıkılaşma politikaları çerçevesinde faiz ve vergi artırımlarına gidilirken, ihracatın destekleneceği açıklandı. Ancak, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) yayınladığı verilerde, ihracatta işlerin kolay olmadığı görüldü. İDDMİB'in ilk kez açıkladığı Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'ne göre, üretim maliyeti endeksi mayıs ayındaki 156.1 değerinden haziranda 163.8'e yükseldi. Aynı dönemde ihracattaki kâr marjı endeksi 80'den 78.7'ye düşerken, alınan ihracat siparişleri miktar endeksi de 93.4'ten 92.5'e düştü.

FİNANSMAN SORUNU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığı ve enflasyonun düşürülmesi için atılan adımların devam edeceğine işaret ederek, “Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu kapsamda reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1.5 milyar TL'ye çıkarıldı. Ancak ihracatçıların finansmana erişim sorunu devam ediyor. İDDMİB'in yayınladığı endeks raporunda bu durum, “Finansmana erişim, artan maliyetler, TL'deki belirsizlik en önemli sıkıntılar” şeklinde ifade edildi.

Raporda, ihracat siparişlerinde miktar ve kâr marjlarının azaldığı vurgulanırken, ihracat pazarlarındaki yavaşlamanın daha çok hissedildiği kaydedildi. İDDMİB raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Alınan siparişlerde düşüş eğilimi var. İhracat birim fiyatları üzerinde artan baskı yaşanıyor. Değerli Türk Lirası ve artan maliyetler kâr marjlarında düşüşe yol açtı.”

Türkiye, 2022 yılında 254.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yıl 265 milyar dolarlık ihracat hedeflense de yılın ilk 6 ayında 123.3 milyar dolarlık ihracat yapıldığı için bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığı ifade ediliyor.

BİLİME DAYALI, SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, endeks verileri ile bilime, bilgiye dayalı politikalar üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

İhracatçı firmalara yön gösterip sürdürülebilir ihracatı sağlamayı, sektörü bekleyen fırsatlar ve risklere değinerek ihracatı kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Tecdelioğlu, “Bu eşleştirmelerle ihracatımızın düşmesi, artması, hangi bölgelerde değiştiği, kapasitesi, mevcut sipariş durumu gibi birçok veriyi açıklayabilir hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VE KÂR VERİLERİ ALARM VERİYOR

*Üretim maliyeti endeksi 156.1'den 163.8'e yükseldi.

*Alınan ihracat siparişleri kâr marjı endeksi 80'den 78.7'ye düştü.

*Alınan ihracat siparişleri miktar endeksi 93.4'ten 92.5'e düştü.

*Alınan ihracat siparişleri birim fiyat endeksi 106.8'den 109.5'e çıktı.

*Nihai ürün stok miktarı endeksi 108.1'den 108.5'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir Beyaz eşyada iç talep arttı, ihracat geriledi

İlginizi Çekebilir İhracat hayali vurgun gerçek: Tüm mal varlıklarına el konuldu