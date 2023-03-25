İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi

Süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek “ihracı kayda bağlı mallar listesi”ne eklendi.

HAYVANCILIK KRİZİ İLE KURAKLIKTAN ETKİLENEN ÜRÜNLER

İhracatı kayda bağlanan 6 ürünün hayvancılıktaki krizden etkilenen süt ve süt ürünleri ile kuraklıktan olumsuz etkilenmesi beklenen kırmızı mercimek ve fasulye olması dikkat çekti.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Mart itibarıyla domates ihracatına kısıtlama getirmiş; 14 Nisan’a kadar sürecek kısıtlamaya sektör temsilcilerinden ve büyük tepki gelmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’na, domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi veren tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmış; söz konusu yetkinin kaldırılmasıyla domates ihracatına yönelik kısıtlama da sona ermişti. (SOZCU.COM.TR, AA)

İlginizi Çekebilir Domates fiyatı yıllık, sebze 2 yıllık, meyve 8 yıllık rekoru kırdı

İlginizi Çekebilir İhracatçılardan yasak tepkisi: 'Domatesi seneye 100 liraya çıkabilir'