İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi
Süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.
İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü dahil edildi.
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek “ihracı kayda bağlı mallar listesi”ne eklendi.
HAYVANCILIK KRİZİ İLE KURAKLIKTAN ETKİLENEN ÜRÜNLER
İhracatı kayda bağlanan 6 ürünün hayvancılıktaki krizden etkilenen süt ve süt ürünleri ile kuraklıktan olumsuz etkilenmesi beklenen kırmızı mercimek ve fasulye olması dikkat çekti.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Mart itibarıyla domates ihracatına kısıtlama getirmiş; 14 Nisan’a kadar sürecek kısıtlamaya sektör temsilcilerinden ve büyük tepki gelmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’na, domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi veren tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmış; söz konusu yetkinin kaldırılmasıyla domates ihracatına yönelik kısıtlama da sona ermişti. (SOZCU.COM.TR, AA)