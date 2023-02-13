Ankara-Kırıkkale ve Antalya-Alanya otoyollarının yapım ihalesi bir kez daha ertelendi

Daha önce 3 defa ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret (YİD) modeli yapım ihalesi bir kez daha ertelendi.

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Antalya-Alanya ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin haziran ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 ayrı Ulaştırma Bakanlığı ilanına göre, son olarak 22 Şubat’ta ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım işi ihalesi 15 Haziran’a, 23 Şubat’a ertelenen Antalya-Alanya Otoyolu yapım işi ihalesi ise 16 Haziran’a ertelendi.

Daha önce 3 defa ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret (YİD) modeli yapım ihalesi bir kez daha ertelendi. (REUTERS, AA)

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