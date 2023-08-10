İki şirketten Avustralya’da LNG grevini önleme girişimi

Avustralya'nın en büyük LNG tesisi olan Woodside'ın işlettği Kuzey Batı Sahanlığı LNG tesislerindeki işçilerin yaklaşık yüzde 99'u grevi destekliyor. Chevron ve Woodside ise grevleri önlemek için sendikalarla görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

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Chevron ve Woodside Energy Group, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yaklaşık yüzde 10’unu tedarik eden Avustralya’daki tesislerdeki ücretler ve çalışma koşullarıyla ilgili olası grevleri önlemek için sendikalarla görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Woodside’ın North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) offshore doğalgaz platformları ile Chevron’un Gorgon ve Wheatstone LNG fabrikalarındaki greve yönelik endişeler, dün Avrupa doğalgaz fiyatlarının yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine çıkmasına sebep oldu.

Avustralya’daki LNG tesislerindeki olası grevler Avustralya’nın LNG ihracatını aksatabilir ve soğutulmuş yakıt için rekabeti artırarak Asyalı alıcıları LNG kargolarını almak için Avrupalı alıcılarından daha fazla fiyat vermeye zorlayabilir.

İŞÇİLERİN YÜZDE 99’U GREVİ DESTEKLİYOR

Japon ve Güney Koreli firmalar, North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) projesi kapsamında LNG’nin en büyük alıcıları olurken, Chevron’un Gorgon ve Wheatstone tesislerinden LNG çoğunlukla Japonya’ya gidiyor.

Avustralya’nın en büyük LNG tesisi olan Woodside’ın işlettği North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) LNG tesislerindeki işçilerin yaklaşık yüzde 99’u grevi destekliyor. (REUTERS)

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