İkinci el kıyafet satışı Anadolu’ya sıçradı: ‘Onu bile almakta zorlanıyorlar’

Ardahan’da ikinci el elbise satan Yadigar Çoban, üç yıldır ikinci el kıyafet satışı yaptığını belirterek vatandaşların artık ikinci el kıyafet almakta bile zorlandığını ifade etti.

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Son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklar neticesinde büyük şehirlerde görülen ikinci el kıyafet satışı, Ardahan’da da uygulamaya geçti.

Ardahan'da ikinci el elbise satan Yadigar Çoban, “3 yıldır satış yapıyorum ve insanlar zorlandığı için bizden gelip alıyorlar ama bizden de ikinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar” dedi.

Ardahan’da son üç yıl öncesine kadar ikinci el elbise satışının olmadığını ancak şimdilerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci el kıyafet satışının başladığını söyleyen Yadigar Çoban, 7 bin 500 lira emekli aylığı ile geçinemediğini belirterek, ikinci el elbise satışı yaptığını söyledi.

‘İKİNCİ EL ELBİSE ALIRKEN BİLE ZORLANIYORLAR’

Ardahan'da ikinci el giysi satışı yapan Çoban şöyle konuştu:

“İşte bakın burada gördüğünüz ikinci el elbiseleri satıyorum. İnsanların gücü ancak ikinci el elbiseye yetiyor ve son iki, üç yıldır. Burada giysi tarzında ürünler var ve vatandaşlar elbise alırken zorlandıkları için bize gelip ikinci el elbiseleri alıyorlar.

Vatandaşın durumu iyi olsa, alım gücü yüksek olsa vatandaş gelir de burada gördüğünüz aylarca, yıllarca başkası tarafından giyilmiş elbiseleri alır mı? Hayır tabii almaz, demek ki insanların ekonomik durumları iyi değil.

’70 YAŞINDAYIM İKİNCİ EL ELBİSE SATIYORUM’

Ardahan'da 3 yıldır satış yapıyorum ve insanlar zorlandığı için bizden gelip alıyorlar ama bizden de ikinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar insanlar.

Ben bunları satmazsam geçinemiyorum, aldığım 7 bin 500 lira ve ben 25 yıl Bağ-Kur ödedim ve aldığım 7 bin 500 lira. Mümkün değil yetmez, bakın neler yapıyorum. Ben 70 yaşındayım ve geçinemiyorum pazarda da eşimle beraber çalışmaktayım.” (ANKA)

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