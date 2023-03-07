‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinin kuraları yeniden başladı

6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projelerinin kura çekimi, yeniden başladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ ve ‘İlk Evim Arsa’ projelerinde, deprem nedeniyle ara verilen kura çekilişleri yeniden başladı.

13 Eylül 2022’de açıklanan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ ve ‘İlk Evim Arsa’ projelerinde kura çekimlerinin ilk 7 etabı, 75 ilde tamamlandı.

Kütahya’da 5 Şubat’ta çekilen kuranın ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan kura çekimi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelendi.

Ara verilen kura çekimleri, 6 Mart’ta Ankara’da tekrar başladı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE ÖNCELİK VERİLECEK

‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ kura çekimlerine 8-14 Mart’ta İzmir’den başlanarak Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek. ‘İlk Evim Arsa’ kuralarında depremden etkilenen illere öncelik verilecek.

Kuralar; 8-10 Mart’ta Kilis, Hatay, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’da 15 bin 400 hak sahibi için çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı.

Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız” dedi. (DHA)

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